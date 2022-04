Barone: “Momento difficile ma non molliamo. Europa sotto nostro controllo”

Il dirigente viola guarda già alla gara contro il Milan: "Basta distrazioni, a San Siro dobbiamo fare la prestazione"

Barone continua: "Speriamo di mettere tutto in questa partita, abbiamo bisogno dell'appoggio di tutta la tifoseria e di tutta la città in questo finale di campionato. Non bisogna mollare, abbiamo un obiettivo, l'Europa, che possiamo controllare. Contro il Milan dovremo fare la prestazione senza essere distratti come lo siamo stati a Salerno e ieri sera. Voglio annunciare un'affiliazione élite tra la Fiorentina e l'Affrico".