Sconcerti: “La Fiorentina non è attrezzata per fare più di ciò che ha fatto”

Il giornalista: "La Fiorentina ha fatto un'annata positiva, lo dicono i numeri. Non era attrezzata per fare di più"

Anche Mario Sconcerti, tra le tante personalità intervenute in giornata, si è espresso sul momento della Fiorentina. Questo il suo pensiero ai microfoni di tmw radio: "La Fiorentina ha fatto un'annata positiva, lo dicono i numeri. Non era attrezzata per fare di più di quello che ha fatto".