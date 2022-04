Amerini: “Fiorentina, a Torino avevo già visto qualche segnale di calo fisico”

L'ex viola: "Dopo un 4-0 in casa bisogna farsi qualche domanda. Queste due partite ridimensionano una stagione molto positiva"

L'ex viola Daniele Amerini ha commentato a Radio Sportiva il delicato momento attraversato dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina si è fermata sul più bello, se avesse vinto contro salernitana e Udinese sarebbe ad un passo dall’Europa. Ero a Torino per Juve-Fiorentina e ho visto già qualche segnale di un calo fisico della squadra".

Amerini conclude: "Dopo un 4-0 in casa chiaramente bisogna farsi qualche domanda. Queste due partite ridimensionano una stagione molto positiva, ma c’è ancora tempo. Lo scontro diretto con la Roma diventa il bivio decisivo. Italiano? Credo che per lui e per la Fiorentina la cosa migliore sia proseguire insieme".