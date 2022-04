Tutti a casa: Italiano ha deciso di dare un giorno di riposo alla squadra

La mossa di Italiano: un giorno di stacco per eliminare le scorie della settimana

Come raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina oggi non svolgerà l'allenamento previsto: dopo il pesante k.o. rimediato contro l'Udinese, infatti, Italiano ha deciso di non "infierire" con una seduta che sarebbe stata colma di musi lunghi e ha rimandato tutto ai prossimi giorni, nei quali verrà preparata la trasferta di domenica in casa del Milan.