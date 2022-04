Ambrosini: “Niente disfattismi, il campionato Viola resta di livello assoluto”

"Si deve essere sempre consapevoli da dove si è partiti", così Ambrosini ai microfoni del Pentasport

"Io la partita non l'ho vista, ma vi dico di non commettere l'errore di cestinare quanto è stato già fatto. Bisogna essere consapevoli che per la Fiorentina fare un passo in più vorrebbe dire giocarsela con squadre che hanno risorse e storia diverse. Ci vuole un po' di pazienza. Fiorentina prevedibile? Quando ti trovi in vantaggio di 2 gol tutta la squadra tende ad avere un certo atteggiamento. La partita di domenica sarà completamente diversa, io penso che per la Fiorentina ci sia una grande occasione anche se andare a San Siro adesso è complicato per tutti. Fino a questo momento il Milan si sta meritando di giocarsi il campionato. Troveranno uno stadio pieno che da anni non viveva una partita di questo tipo. Cosa succede dopo queste sconfitte? Non dovremmo essere troppo disfattisti. La stagione della Fiorentina è di livello assoluto, io andrei dai giocatori tranquillizzandoli per il percorso fatto in 8 mesi. Magari questo non basta, ma si deve essere sempre consapevoli da dove si è partiti"