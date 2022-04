Barone/2: “Tante voci su di noi, ma siamo innamorati. Italiano? Non vedo problemi”

Il direttore generale viola, oltre a tornare sull'obiettivo Europa, parla dell'impegno della proprietà e del rapporto con Italiano

A seguire vi proponiamo altre dichiarazioni del d.g. viola Joe Barone, intervenuto oggi da Palazzo Vecchio in occasione dell'evento per i 100 anni dell'Affrico: "La scelta di venire qui a Firenze è di livello per quelle che sono la tifoseria, la città, la squadra e la storia. Lo abbiamo capito immediatamente, appena siamo atterrati a Firenze dopo aver firmato l'acquisizione del club a Milano. Siamo stati accolti molto bene e accettiamo la responsabilità ogni giorno. Io vivo qua da tre anni, per me è un orgoglio rappresentare la Fiorentina. Ieri sera, anche se abbiamo perso 0-4, la nostra tifoseria ci ha sostenuti fino al 90°. Sono sicuro che la squadra ci creda, dobbiamo dare tutto alla tifoseria e alla città. Ovviamente vogliamo arrivare in Europa, ci lavoriamo da tutto l'anno".