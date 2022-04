Faccini: “Attento Milan, la Fiorentina è un esempio di squadra da seguire”

L'elogio dell'ex attaccante: "La Fiorentina è un esempio di squadra da seguire, con un tecnico che vede trasmessa in campo la sua mentalità"

Paolo Alberto Faccini , ex attaccante, parlando ieri a tmw radio ha così espresso la sua opinione sulla lotta Scudetto: "Sembra un campionato di basso livello, ma fino in fondo potrebbero regalarci emozioni".

Faccini prosegue: "Domenica per esempio il Milan si trova contro la Fiorentina, esempio di squadra da seguire e con un allenatore che vede trasmessa in campo la sua mentalità, quindi dico loro: attenti! Anche perché il loro campionato è stato anche fatto di pareggi in casa".