Il doppio ex Chiarugi: “Se domenica il Milan vince, ha trequarti di scudetto”

La Freccia di Ponsacco sulla gara di domenica a San Siro: "Ho nel cuore entrambe le squadre, ma il Milan ha un'occasione incredibile"

Luciano Chiarugi, doppio ex Milan e Fiorentina, è stato intervistato dal sito milannews per parlare della sfida in programma domenica prossima a San Siro tra rossoneri e viola. Queste le sue dichiarazioni: "Sfida scudetto? Secondo me sì. Se il Milan dovesse vincere potremmo parlare di trequarti di Scudetto. L’infortunio dell’Inter a Bologna è stato grande, arrivati a questo punto i punti pesano veramente tanto. Senza contare che adesso Stefano Pioli sta recuperando tutti gli effettivi del proprio organico. Il Milan è venuto fuori al momento giusto".