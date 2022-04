G. Galli: “Fiorentina svuotata mentalmente, ma a Milano avrà un vantaggio”

L'analisi dell'ex portiere: "Già a Salerno si vedeva che la squadra era svuotata. Magari non fisicamente ma mentalmente sì"

Giovanni Galli, doppio ex della sfida in programma domenica a San Siro tra Milan e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: "Le ultime due sconfitte della Fiorentina sono maturate per il contraccolpo psicologico derivato dal k.o. in Coppa Italia con la Juventus. Già a Salerno si vedeva che la squadra era svuotata. Magari non fisicamente ma mentalmente sì".