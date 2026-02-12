Fratini: “Kean si sacrifica, la Fiorentina ha un talento che ricorda Flachi”

Lo scout e intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto a Pro Football Podcast su YouTube, raccontando retroscena della sua attività e condividendo opinioni anche sulla Fiorentina.

La Fiorentina ha un classe 2010, Federico Croci, che a mio avviso non rappresenta solo il futuro, ma addirittura il presente. Si allena già con la Primavera pur essendo sotto età, cosa non insolita. Nelle movenze ricorda molto Francesco Flachi: non essendo alto, si nota ancora di più quando salta l’uomo. È piccolo ma molto efficace nel dribbling.