Fratini: “Kean si sacrifica, la Fiorentina ha un talento che ricorda Flachi”

Lo scout e intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto a Pro Football Podcast su YouTube, raccontando retroscena della sua attività e condividendo opinioni anche sulla Fiorentina.
Lo scout Fratini parla di Kean, del calcio moderno e del giovane talento viola Federico Croci, paragonato a Flachi.
Kean e il ruolo dell’attaccante moderno—
Oggi gli attaccanti puri sono sempre più rari, basta guardare la classifica marcatori della Serie A: pochi hanno raggiunto la doppia cifra. Anche Lautaro Martinez non è una punta tradizionale, sfrutta gli spazi creati dai compagni. Kean ha segnato sei reti e si sacrifica molto per la squadra. Prima il gioco era costruito attorno alla punta, oggi si punta a valorizzare esterni e inserimenti delle mezzali: il calcio è cambiato.
L’aneddoto su Antognoni e Thuram—
Antognoni mi chiese un favore per gli Europei U21 in Emilia-Romagna. Dovevo osservare Francia-Romania per valutare Dennis Man, poi andato al Parma. Io invece notai due giocatori: Ikoné e Marcus Thuram. Thuram era incredibile: spaziava su tutto il campo, faceva praticamente tutto da solo perché l’allenatore non parlava. A fine primo tempo chiamai Antognoni e gli dissi di prenderlo subito. Tornato a Firenze contattai anche il secondo di Montella, poi andai ai campini da Pradè. Alla fine fu scelto Pedro per più di 20 milioni, mentre Thuram costava solo 8.
Il talento Viola che ricorda Flachi—
La Fiorentina ha un classe 2010, Federico Croci, che a mio avviso non rappresenta solo il futuro, ma addirittura il presente. Si allena già con la Primavera pur essendo sotto età, cosa non insolita. Nelle movenze ricorda molto Francesco Flachi: non essendo alto, si nota ancora di più quando salta l’uomo. È piccolo ma molto efficace nel dribbling.
