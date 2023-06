Il bellissimo gesto dell'ex viola Emiliano Viviano. Scende in campo con la fascia da capitano di Davide Astori

L'ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola, Emiliano Viviano, è sceso in campo con il suo Karagumruk e come fascia di capitano ha indossato quello di DA13, in ricordo dell'eterno capitano viola Davide Astori. Questo quanto scritto: "DA 13 sempre con noi ! Di Firenze vanto e gloria ….. sempre !!!!".