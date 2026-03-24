L'ex centrocampista della Fiorentina e oggi al Galatasaray, Lucas Torreira, è tornato in Italia per rivedere tutti i posti in cui ha passato momenti importanti della sua carriera e vita. Tra questi, ovviamente, c'è anche la stagione in maglia viola. Di seguito, le immagini caricate dall'uruguayano sul proprio profilo Instagram, con tanto di didascalia:
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VIOLA NEWS social FOTO – Torreira, Firenze e Fiorentina nel cuore: “Momenti indimenticabili”
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FOTO – Torreira, Firenze e Fiorentina nel cuore: “Momenti indimenticabili”
Dopo averla lasciata ormai da qualche anno, Torreira è tornato in Italia e ha fatto visita ai vari luoghi dove è cresciuto calcisticamente
Grazie mille Italia, per la bellezza, la cultura e i momenti indimenticabili. Un paese che mi ha rubato il cuore!
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