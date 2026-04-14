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FOTO – Siparietto social fra Piccoli e Dodò: “Passami la palla, fratello”

FOTO – Siparietto social fra Piccoli e Dodò: “Passami la palla, fratello” - immagine 1
Divertente siparietto social su Instagram dove Dodo punzecchia bonariamente Roberto Piccoli per non avergli passato la palla
Redazione VN

Dopo il successo di misura contro la Lazio, Dodò si è concesso un momento leggero sui social. Su Instagram ha pubblicato uno scatto insieme a Roberto Piccoli, accompagnandolo con una didascalia ironica: “Passami la palla fratello”. Il dettaglio divertente è che Piccoli sta per calciare il pallone.

Un siparietto che racconta il clima molto più disteso nello spogliatoio viola dopo l’1-0 rifilato alla Lazio e che ha dato una bella boccata d'ossigeno alla squadra.

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