Dopo il successo di misura contro la Lazio, Dodò si è concesso un momento leggero sui social. Su Instagram ha pubblicato uno scatto insieme a Roberto Piccoli, accompagnandolo con una didascalia ironica: “Passami la palla fratello”. Il dettaglio divertente è che Piccoli sta per calciare il pallone.
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VIOLA NEWS social FOTO – Siparietto social fra Piccoli e Dodò: “Passami la palla, fratello”
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FOTO – Siparietto social fra Piccoli e Dodò: “Passami la palla, fratello”
Divertente siparietto social su Instagram dove Dodo punzecchia bonariamente Roberto Piccoli per non avergli passato la palla
Un siparietto che racconta il clima molto più disteso nello spogliatoio viola dopo l’1-0 rifilato alla Lazio e che ha dato una bella boccata d'ossigeno alla squadra.
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