FOTO – Riecco Beltran al Viola Park. L’argentino è carico

Riecco Lucas Beltran al Viola Park. L'argentino, al pari di Nico Gonzalez, è tornato dagli impegni con la sua nazionale e si è allenato con il resto della squadra per preparare la sfida all'Atalanta. L'attaccante non sembra in odore di una maglia da titolare, ma è comunque carico per il tour de force che vedrà la Fiorentina piena di impegni a partire da domenica. Ecco la foto postata su Instagram