La Fiorentina deve sciogliere alcuni dubbi, con uno sguardo rivolto alla Conference League. In porta parte in avanti Christensen, che dovrebbe essere confermato dopo la gara di San Siro. Dodò e Biraghi agiranno sulle fasce, con Milenkovic e Ranieri come centrali. A centrocampo ecco la coppia Arthur-Mandragora, con l'ex Bonaventura nella consueta posizione di trequartista. E sugli esterni? Il grande dubbio è Nico Gonzalez che dovrebbe partire dalla panchina. Ikonè non sta bene e quindi se verrà convocato non partirà dal primo minuto. Spazio quindi a Kouamè e Brekalo o Sottil, con Nzola come prima punta. Ancora squalificato Maxime Lopez.