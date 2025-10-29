Quando il cuore dello sport batte forte, nascono gesti straordinari. Vogliamo dire un enorme grazie a Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, che ha fatto una splendida sorpresa al nostro Olmo Guercini, pilastro della Prima Squadra Ufficiale C21 e della sede di Firenze, attualmente ricoverato in ospedale.
FOTO – Ranieri, che cuore: sorpresa e dono in ospedale a uno degli “Insuperabili”
Ranieri vicino agli "Insuperabili": il club di calcio per il mondo che promuove Scuole Calcio rivolte a persone con disabilità
Questo il testo del post pubblicato sulla pagina Instagram di "Insuperabili". Il club di calcio per il mondo che promuove, con molti testimonial, le Scuole Calcio Insuperabili, rivolte a persone con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.
Con la sua visita e il dono della sua maglia, Ranieri ha regalato ad Olmo non solo un ricordo prezioso, ma anche un momento di gioia e forza in un periodo non semplice.
