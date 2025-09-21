FOTO – Prima volta allo stadio a 100 anni: la Fiorentina celebra la signora Marisa

Non è mai troppo tardi per andare a vedere la Fiorentina per la prima volta in assoluto: lo ha dimostrato la signora Marisa, che è stata omaggiata dalla società viola con una maglia celebrativa per la sua presenza allo stadio alla veneranda età di 100 anni. Uno in più rispetto alla squadra gigliata, che proprio nel 2026 festeggerà il proprio centenario.