FOTO – Pomeriggio di relax per la Fiorentina. I viola si sfidano sui… Kart

Un pomeriggio diverso per la Fiorentina di Stefano Pioli. I giocatori viola si sono sfidati sui Go Kart

Domani alle 16:00 la Fiorentina scenderà in campo al King Power Stadium, casa del Leicester , per la prima amichevole della tournée inglese. Mentre martedì la squadra di Pioli sarà impegnata con il Nottingham Forest e sabato ci sarà l'ultimo test contro il Manchester United all'Old Trafford.

Oggi, invece, come mostrato sui social ufficiali della Fiorentina, dopo un piccolo allenamento in mattinata, tutta la squadra si è concessa un pomeriggio di relax totale sui kart. Oltre ai calciatori, presente anche Pioli e il suo staff tecnico.

Pomeriggio di sorrisi, gare e tanto divertimento, per un gruppo che settimana dopo settimana cresce anche a livello caratteriale. Stare insieme anche post allenamento serve per cementificare lo spogliatoio, alla vigilia di una stagione che dovrà vedere la nuova Fiorentina di Stefano Pioli come una delle squadre protagoniste.