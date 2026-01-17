FOTO – Pedullà saluta Commisso: “Ciao Rocco, fratello calabrese”

Nel giorno della scomparsa di Rocco Commisso, Alfredo Pedullà ha voluto prendersi un momento per ricordare il presidente viola, andando oltre la cronaca e le dinamiche di campo. Un pensiero sobrio, ma sentito, per sottolineare soprattutto la dimensione umana dell'uomo Commisso: "Ciao Rocco, “fratello” calabrese: mi hai voluto bene e mai potrò dimenticare rip". Qui sotto il tweet