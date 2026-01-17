Viola News
FOTO – Pedullà saluta Commisso: “Ciao Rocco, fratello calabrese”

Il ricordo di Alfredo Pedullà per Rocco Commisso
Redazione VN

Nel giorno della scomparsa di Rocco Commisso, Alfredo Pedullà ha voluto prendersi un momento per ricordare il presidente viola, andando oltre la cronaca e le dinamiche di campo. Un pensiero sobrio, ma sentito, per sottolineare soprattutto la dimensione umana dell'uomo Commisso: "Ciao Rocco, “fratello” calabrese: mi hai voluto bene e mai potrò dimenticare rip". Qui sotto il tweet

