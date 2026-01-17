Il mondo del calcio continua a stringersi attorno alla famiglia di Rocco Commisso . Dopo i messaggi di cordoglio arrivati dall’Italia, anche dagli Stati Uniti emerge il ricordo profondo di una figura che ha lasciato un segno importante nello sviluppo del movimento calcistico. Tra questi, il messaggio pubblicato dai New York Cosmos , club storicamente legato alla crescita del soccer americano e alla visione di Commisso:

Rendiamo omaggio alla vita di Rocco B. Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport nel nostro Paese.

Rocco ha lottato per il bene del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare le generazioni future.

Il New York Cosmos porge le sue più sentite condoglianze alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alla sua famiglia allargata e a tutti coloro che sono stati toccati dalla vita di Rocco.