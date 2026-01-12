Fabiano Parisi sta vivendo un ottimo momento con la Fiorentina. L’esterno, recentemente spostato in una posizione più offensiva grazie al cambio di modulo, sembra trovarsi a proprio agio in campo, confermando partita dopo partita il suo valore.
FOTO – Parisi: “Rabbia per il pareggio col Milan, testa alla prossima”
Ieri pomeriggio la Fiorentina ha conquistato un solo punto contro il Milan al Franchi, un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente viola. Dopo il match, Parisi ha voluto condividere sui social il proprio stato d’animo, riflettendo anche il sentimento dello spogliatoio: «Usciamo dal campo con la rabbia per una vittoria sfumata all’ultimo, ma testa alla prossima», ha scritto su Instagram, mostrando determinazione in vista dei prossimi impegni.
Il rendimento dell’ex Empoli conferma quanto Parisi possa essere un elemento chiave per la Fiorentina, soprattutto in questa fase della stagione, dove ogni punto è fondamentale per dare continuità ai risultati e allontanare la squadra dalla zona retrocessione. (Qui sotto il post)
