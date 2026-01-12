FOTO – Parisi: “Rabbia per il pareggio col Milan, testa alla prossima”

Ieri pomeriggio la Fiorentina ha conquistato un solo punto contro il Milan al Franchi, un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente viola. Dopo il match, Parisi ha voluto condividere sui social il proprio stato d’animo, riflettendo anche il sentimento dello spogliatoio: «Usciamo dal campo con la rabbia per una vittoria sfumata all’ultimo, ma testa alla prossima», ha scritto su Instagram, mostrando determinazione in vista dei prossimi impegni.