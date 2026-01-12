Fiorentina-Milan ha lasciato un segno su David De Gea, in tutti i sensi. Il portiere spagnolo è rimasto a terra dopo un brutto contrasto con Pulisic nel primo tempo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Il doloroso “buongiorno” di David De Gea dopo lo scontro con Pulisic
social
FOTO – Il doloroso “buongiorno” di David De Gea dopo lo scontro con Pulisic
La foto social del portiere della Fiorentina
Una dolorosa tacchettata alla gamba destra che ha lasciato ferite visibili dal calzettone. Lo stesso portiere spagnolo ha mostrato quanto successo sui social con un messaggio ironico: "Buongiorno". Ecco la foto:
© RIPRODUZIONE RISERVATA