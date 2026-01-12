Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Il doloroso “buongiorno” di David De Gea dopo lo scontro con Pulisic

social

FOTO – Il doloroso “buongiorno” di David De Gea dopo lo scontro con Pulisic

FOTO – Il doloroso “buongiorno” di David De Gea dopo lo scontro con Pulisic - immagine 1
La foto social del portiere della Fiorentina
Redazione VN

Fiorentina-Milan ha lasciato un segno su David De Gea, in tutti i sensi. Il portiere spagnolo è rimasto a terra dopo un brutto contrasto con Pulisic nel primo tempo.

Una dolorosa tacchettata alla gamba destra che ha lasciato ferite visibili dal calzettone. Lo stesso portiere spagnolo ha mostrato quanto successo sui social con un messaggio ironico: "Buongiorno". Ecco la foto:

 

Leggi anche
Pablo Marì saluta la Fiorentina: “Porterò sempre con me quest’anno. Ne uscirete”
Violanews è anche su TikTok: corri a seguirci

© RIPRODUZIONE RISERVATA