In Fiorentina-Milan abbiamo rivisto il vero Dodò. Dopo mesi in cui il brasiliano sembrava sottotono, ha messo in scena una prestazione di alto livello.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Dodò allontana il mercato: “Lotterò sempre per questa squadra”
social
FOTO – Dodò allontana il mercato: “Lotterò sempre per questa squadra”
Il messaggio social del brasiliano
Non a caso su di lui ci sono mille voci di mercato, favorite anche da una situazione contrattuale che vede il possibile rinnovo in totale stand by. Su di lui sembra esserci l'interesse dell'Inter, ma non solo.
Intanto, sui social, Dodò ha allontanato tutte le voci di mercato pubblicando questo messaggio: "La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra". Ecco il post:
© RIPRODUZIONE RISERVATA