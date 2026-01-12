Viola News
FOTO – Dodò allontana il mercato: “Lotterò sempre per questa squadra”

Il messaggio social del brasiliano
In Fiorentina-Milan abbiamo rivisto il vero Dodò. Dopo mesi in cui il brasiliano sembrava sottotono, ha messo in scena una prestazione di alto livello.

Non a caso su di lui ci sono mille voci di mercato, favorite anche da una situazione contrattuale che vede il possibile rinnovo in totale stand by. Su di lui sembra esserci l'interesse dell'Inter, ma non solo.

Intanto, sui social, Dodò ha allontanato tutte le voci di mercato pubblicando questo messaggio: "La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra". Ecco il post:

