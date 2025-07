FOTO – Moreno in Liga? Si allena ancora con Beltran in Versilia

Matias Moreno è pronto a lasciare la Fiorentina. Dopo una sola stagione in viola, il difensore argentino classe 2003 saluta Firenze e la Serie A in direzione Liga spagnola. Tutto pronto, compreso lo scambio di documenti, per il prestito al...

Matias Moreno è pronto a lasciare la Fiorentina. Dopo una sola stagione in viola, il difensore argentino classe 2003 saluta Firenze e la Serie A in direzione Liga spagnola. Tutto pronto, compreso lo scambio di documenti, per il prestito al Levante. Eppure l'ex Belgrano si trova ancora in Toscana, in compagnia di Lucas Beltran.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi i due argentini si stanno allenando insieme nella zona di Forte dei Marmi, Non solo vacanza dunque per i due, nella nota e gettonatissima località versiliana. Nello scatto pubblicato dal difensore i due viola sono con Simone Lorieri, preparatore atletico con un passato nelle file dello Spezia.