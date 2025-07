VN – Moreno lascia la Fiorentina e va in Liga: il riscatto è da capogiro

Matias Moreno lascia la Fiorentina. Dopo una sola stagione in viola, il difensore argentino classe 2003 saluta Firenze e la Serie A in direzione Liga spagnola. Tutto pronto, compreso lo scambio di documenti, per il prestito al Levante. La formazione valenciana ha vinto la concorrenza di Espanyol, Osasuna e Verona, grazie alla preferenza espressa dallo stesso Moreno. Nel contratto con cui la Fiorentina lo cederà in prestito è inclusa anche un diritto di riscatto a cifre davvero importanti, considerando il prezzo di acquisto un anno fa.