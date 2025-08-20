Il conto alla rovescia è terminato: la Fiorentina è pronta a fare sul serio. A lanciare il segnale è Rolando Mandragora, che attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi viola.
VIOLA NEWS social FOTO – Mandragora, messaggio per il futuro? “Tempo di giocare. Ci vediamo presto”
FOTO – Mandragora, messaggio per il futuro? “Tempo di giocare. Ci vediamo presto”
Il messaggio social di Rolando Mandragora
«La pre-stagione è finita. È tempo di giocare. Ci vediamo presto!», ha scritto il centrocampista, sottolineando tutta la voglia della squadra di mettersi subito alla prova in partite ufficiali dopo le settimane di preparazione estiva.
Torna così a parlare Rolando Mandragora. Il centrocampista viola è uno di quei giocatori che sta trattando con la società gigliata il rinnovo di contratto.Ecco il post:
