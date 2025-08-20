Rolando Mandragoraal momento non è una priorità assoluta, ecco perché la Fiorentina temporeggia. Oggi il pensiero della dirigenza va agli esuberi per i quali dev'essere trovata una soluzione.
CorSport: “Ecco la cifra per cui la Fiorentina lascerebbe partire Mandragora”
Il futuro di Rolando Mandragora è un rebus, rimarrà alla Fiorentina?
Gli agenti dell’ex Juventus aspirano a 200-300 mila euro d'ingaggio in più rispetto all'anno scorso, ma la società viola è particolarmente attenta al tetto salariale e fa muro.
Non è da escludere che in caso di offerta giusta (sui 10 milioni di euro) il ragazzo lasci Firenze dopo tre anni. A giugno si era fatto avanti il Real Betis con una proposta considerata bassa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
