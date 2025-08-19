Nazione: “Mandragora e quella chiamata di Pioli. Rinnovo? Ecco quando si tratterà”

Mandragora è un giocatore importante per la Fiorentina di Stefano Pioli

Redazione VN 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 10:30)

L’estate di Rolando Mandragora è stata segnata da due eventi cruciali: una chiamata di Stefano Pioli, che ha confermato la sua centralità nel progetto Fiorentina dopo una stagione eccellente con 9 gol e 6 assist, e un infortunio al ginocchio rimediato durante un test con la Primavera, che ha interrotto bruscamente la sua preparazione. L’infortunio lo ha costretto a tre settimane lontano dal campo, limitandosi a lavori individuali e palestra, fino a riprendere progressivamente ad allenarsi in gruppo solo alla fine del ritiro estivo.

L’obiettivo di Mandragora è tornare disponibile già dopo la prima giornata di campionato a Cagliari, anche se il vero rendimento del centrocampista è previsto solo al termine della sosta di settembre. Parallelamente, l’altra questione importante riguarda il rinnovo contrattuale: le trattative proseguono, con una differenza tra domanda e offerta (2 milioni richiesti dagli agenti, 1,6 offerti dalla Fiorentina), ma senza tensioni tali da compromettere il rapporto. C'è stata tensione, è vero, ma senza rotture. Al punto tale che, di comune accordo, ogni valutazione tra le parti è stata rimandata a dopo il 2 settembre.

Il mediano non ha alcuna intenzione di lasciare Firenze, nonostante le voci di mercato (come l’interesse del Bologna), e resta convinto di voler essere protagonista in viola. Per Pioli, Mandragora è un elemento fondamentale, soprattutto in vista della possibile svolta tattica verso un centrocampo a tre, dove la sua duttilità e esperienza saranno decisive per dare equilibrio e qualità al reparto. Lo scrive la Nazione.