Gazzetta: “Mandragora superato da Sohm. Attacco? Pioli deve arrangiarsi”

Da giovedì 21 a domenica 31 la Fiorentina giocherà quattro volte, due playoff di coppa e due gare di A. E Pioli sarà obbligatoriamente chiamato a far ruotare i suoi uomini. Chi incalza i titolarissimi? Al momento in difesa il solo Marì perché il nuovo arrivato Viti è ancora indietro.

In settimana è rientrato in gruppo Rolando Mandragora, la vera rivelazione della passata stagione con nove gol e sei assist. Mandragora ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il rinnovo non è semplice. Ha subìto un infortunio e ora è in ripresa. Ma, a patto che resti, anche in questo caso non sono escluse sorprese, dovrà prendere il posto al solidissimo Sohm. Guadagnerà minuti e spazi, parliamo sempre di centrocampo, anche Cher Ndour, il più positivo tra i giovani nel precampionato.