Compagno per tre stagioni allo Zenit di Aleksandr Kokorin (LE SUE PAROLE), Domenico Criscito ha voluto salutare il nuovo acquisto viola per la sua nuova avventura in Italia. Via Instagram arriva anche la risposta al “suo” primo post in italiano.

