Pres. Steaua: “Man giocherà nel Parma”. E spunta lo zampino di Mutu

Dalla Romania arriva la conferma riguardo l’arrivo dell’esterno in Italia. “Sì, Dennis Man domenica giocherà col Parma”. Queste le parole di George “Gigi” Becali, proprietario della Steaua Bucarest, che risponde così al portale digisport.ro sulla trattativa con il club ducale per l’esterno rumeno. Inoltre arrivano ulteriori curiosità riguardo questa trattativa, che ormai corre veloce verso l’ufficialità. Infatti, stando a quanto rivela Anamaria Prodan, intermediaria vicina a Dennis Man (SCHEDA), il direttore sportivo Carli avrebbe chiesto consiglio ad uno storico ex viola. Il ds gialloblù avrebbe infatti, sempre secondo le parole dell’intermediaria in un’intervista a PRO X, contattato Adrian Mutu, attuale allenatore della nazionale rumena giovanile, per chiedergli un parere riguardo al giovane. Mutu avrebbe descritto l’ex obiettivo viola in maniera eccelsa, convicendo ancor di più la società emiliana ad investire su di lui. E CHE INVESTIMENTO! LE CIFRE DELLA TRATTATIVA

