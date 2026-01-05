La Fiorentina ha ritrovato Moise Kean. L'attaccante viola ieri è stato decisivo con il gol al 92' e tutta la squadra si è unita in un grosso abbraccio collettivo. Partendo da Paolo Vanoli. L'allenatore viola ha coccolato la punta dopo la gara con la Cremonese e Kean, sui social, ha espresso tutta la sua gioia.
FOTO – La UEFA celebra Moise Kean sui social: “L’eroe della Fiorentina”
L'elogio della UEFA
Anche la UEFA, sul profilo Instagram della Conference League ha elogiato l'attaccante della Fiorentina. Ecco il posto, con la descrizione "Moise Kean, l'eroe della Fiorentina".
