FOTO – La UEFA celebra Moise Kean sui social: “L’eroe della Fiorentina”

La Fiorentina ha ritrovato Moise Kean. L'attaccante viola ieri è stato decisivo con il gol al 92' e tutta la squadra si è unita in un grosso abbraccio collettivo. Partendo da Paolo Vanoli. L'allenatore viola ha coccolato la punta dopo la gara con la Cremonese e Kean, sui social, ha espresso tutta la sua gioia.