Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – La UEFA celebra Moise Kean sui social: “L’eroe della Fiorentina”

social

FOTO – La UEFA celebra Moise Kean sui social: “L’eroe della Fiorentina”

FOTO – La UEFA celebra Moise Kean sui social: “L’eroe della Fiorentina” - immagine 1
L'elogio della UEFA
Redazione VN

La Fiorentina ha ritrovato Moise Kean. L'attaccante viola ieri è stato decisivo con il gol al 92' e tutta la squadra si è unita in un grosso abbraccio collettivo. Partendo da Paolo Vanoli. L'allenatore viola ha coccolato la punta dopo la gara con la Cremonese e Kean, sui social, ha espresso tutta la sua gioia.

Anche la UEFA, sul profilo Instagram della Conference League ha elogiato l'attaccante della Fiorentina. Ecco il posto, con la descrizione "Moise Kean, l'eroe della Fiorentina".

Leggi anche
FOTO – Kean esulta sui social: “Sono proprio tornato”
Adani sul rigore revocato a Piccoli: “Il mestiere dell’arbitro è morto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA