FOTO – Kean esulta sui social: “Sono proprio tornato”

Dopo una settimana in cui non aveva quasi mai lavorato con la squadra, Moise Kean si è fatto trovare pronto nel momento più difficile. Il classe 2000, partito dalla panchina nel match contro la Cremonese, è entrato nel secondo tempo e ha deciso la gara a tempo scaduto. L'ex Juve ha voluto festeggiare il suo ritorno con un carosello di foto su Instagram.