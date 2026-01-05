Dopo una settimana in cui non aveva quasi mai lavorato con la squadra, Moise Kean si è fatto trovare pronto nel momento più difficile. Il classe 2000, partito dalla panchina nel match contro la Cremonese, è entrato nel secondo tempo e ha deciso la gara a tempo scaduto. L'ex Juve ha voluto festeggiare il suo ritorno con un carosello di foto su Instagram.
FOTO – Kean esulta sui social: "Sono proprio tornato"
Fra queste, ha condiviso anche uno scatto che recita: "Sono proprio tornato". La piazza si augura che questo gol possa finalmente rilanciarlo in una stagione difficilissima.
