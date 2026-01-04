Adani sul rigore revocato a Piccoli: “Il mestiere dell’arbitro è morto”

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina, ha voluto dire la sua sul rigore revocato alla Fiorentina per il contatto tra Piccoli e Baschirotto. Ecco le sue parole dopo aver visto il contatto tramite storia Instagram:
Lele Adani dice la sua sul rigore revocato a Piccoli
L'arbitro è un ruolo morto, lo vedete in tutte le partite e in tutti gli episodi. L'arbitro è morto perché ha sconfessato il suo mestiere, complicato dal Var, complicato dal regolamento, complicato da se stesso. L'arbitro è morto e nessuno lo fa rinascere
