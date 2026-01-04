Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Adani sul rigore revocato a Piccoli: “Il mestiere dell’arbitro è morto”

social

Adani sul rigore revocato a Piccoli: “Il mestiere dell’arbitro è morto”

Adani sul rigore revocato a Piccoli: “Il mestiere dell’arbitro è morto” - immagine 1
Lele Adani dice la sua sul rigore revocato a Piccoli
Redazione VN

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina, ha voluto dire la sua sul rigore revocato alla Fiorentina per il contatto tra Piccoli e Baschirotto. Ecco le sue parole dopo aver visto il contatto tramite storia Instagram:

L'arbitro è un ruolo morto, lo vedete in tutte le partite e in tutti gli episodi. L'arbitro è morto perché ha sconfessato il suo mestiere, complicato dal Var, complicato dal regolamento, complicato da se stesso. L'arbitro è morto e nessuno lo fa rinascere

Leggi anche
FOTO – Il Ceccherini al Pieraccioni dopo la Cremonese: “Si vince lo scudetto!”
FOTO – Solomon esulta: “Primi minuti in maglia viola. Andiamo avanti!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA