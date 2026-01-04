Viola News
FOTO – Il Ceccherini al Pieraccioni dopo la Cremonese: “Si vince lo scudetto!”

Pieraccioni condivide una chat con Ceccherini dopo Fiorentina-Cremonese: ironia ed entusiasmo viola riaccendono il tifo sui social
Redazione VN

La vittoria contro la Cremonese riaccende l’entusiasmo anche fuori dal campo, soprattutto tra i volti più noti del tifo viola. Leonardo Pieraccioni ha condiviso sulle proprie storie Instagram una chat privata con Massimo Ceccherini, diventata subito virale tra i tifosi della Fiorentina.

Nel messaggio, Ceccherini scrive senza mezzi termini: “Si vince lo scudettooooooo”, una battuta carica di ironia e passione, tipica del modo di vivere il calcio a Firenze. A corredo dello screenshot, Pieraccioni aggiunge una frase che racconta perfettamente lo stato d’animo della città: “A noi a Firenze ci basta una scintilla pe’ riaccendersi d’entusiasmo scellerato”.

Un sorriso, una battuta e tanta fede viola: dopo il successo con la Cremonese, anche i tifosissimi più celebri tornano a sognare. Perché a Firenze, si sa, basta davvero poco per riaccendere la passione.

Screenshot

