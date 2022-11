FOTO – Igor, l’evento di beneficienza: “I bambini devono credere nei loro sogni”

Interruttore off, ma con la porta sempre aperta alla beneficienza. Il viola Igor si gode le vacante tra relax e un evento, quello pubblicizzato sui propri canali social, che ieri lo ha visto protagonista in campo.

Questo il messaggio pubblicato dal difensore brasiliano: "Prima di tutto volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti e hanno aiutato in qualche modo, poi anche tutti coloro che hanno partecipato a questa cosa con me e si sono mostrati disposti ad aiutare il prossimo. Perché per me ciò che conta è questo, avere e poter aiutare. Vorrei che tutti i bambini potessero credere nei loro sogni e sapere che tutto è possibile. Grazie a tutti!! Grazie a Dio che mi permette sempre di andare oltre!".