FOTO – Gud, Christensen e Pongracic: serata insieme per i tre viola

Serata insieme per i tre della Fiorentina
Nelle scorse ore alcuni giocatori della Fiorentina hanno trascorso una serata insieme nel centro di Firenze. Oliver Christensen, Albert Gudmundsson e Marin Pongracic si sono ritrovati in un locale storico di piazza Pitti, concedendosi un momento di svago lontano dal campo.

Un’occasione per alleggerire il momento non semplice e condividere qualche ora di relax, come testimoniato da una foto pubblicata sui social proprio dal locale che li ha ospitati.

