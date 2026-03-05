Viola News
E nella top 5 di febbraio c’è anche un giocatore della Fiorentina

Nicolò Fagioli è stato uno dei protagonisti della Serie A nel mese di febbraio. Secondo le statistiche pubblicate da Sofascore, il centrocampista della Fiorentina si è distinto tra i migliori giocatori del campionato proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase decisiva.

Con una valutazione media di 7.83, Fagioli occupa il quinto posto nella Top 5 dei migliori calciatori del mese. Davanti a lui si trovano Carnesecchi, Locatelli, Zielinski e Di Marco, ma il piazzamento conferma comunque l’ottimo periodo di forma del giocatore viola.

I numeri evidenziano l’impatto delle sue prestazioni: 262 minuti giocati in tre partite e una media voto di 7.83. Dati che testimoniano continuità e qualità, rendendo Fagioli uno dei centrocampisti più incisivi del campionato nel mese di febbraio.

