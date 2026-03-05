E nella top 5 di febbraio c’è anche un giocatore della Fiorentina

Nicolò Fagioli è stato uno dei protagonisti della Serie A nel mese di febbraio. Secondo le statistiche pubblicate da Sofascore, il centrocampista della Fiorentina si è distinto tra i migliori giocatori del campionato proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase decisiva.
Con una valutazione media di 7.83, Fagioli occupa il quinto posto nella Top 5 dei migliori calciatori del mese. Davanti a lui si trovano Carnesecchi, Locatelli, Zielinski e Di Marco, ma il piazzamento conferma comunque l’ottimo periodo di forma del giocatore viola.