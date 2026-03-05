G.Rossi: “La simulazione di Bastoni ha funzionato. Ma a cosa serve il Var?”

"In campo fai di tutto per vincere. E se Bastoni ha pensato che quella fosse la cosa giusta da fare, allora per lui era la cosa giusta. Ha funzionato. Sono riusciti a rimanere con un uomo in più e alla fine hanno vinto la partita. Puoi biasimarlo? No. Mi piace? No, odio quel tipo di cose. Ma puoi biasimarlo? No, non puoi. Purtroppo fa parte del gioco. Quello che contesto, quello che non capisco, è il VAR. Sono queste le situazioni che il VAR dovrebbe rivedere. E dire: no, non è cartellino rosso, è giallo per Bastoni per simulazione. E allora dici: a cosa serve il VAR? Non ha senso. Non do la colpa a Bastoni, ma non mi piace. La colpa è del VAR e a queste maledette regole legate al VAR"