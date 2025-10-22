VIDEO – Guarda chi c’è: la Fiorentina parte e in aeroporto spunta Ribery!

La Fiorentina, in partenza per Vienna, immortala nelle storie su Instagram l'incontro casuale all'aeroporto di Peretola con Franck Ribery. Nel video il fuoriclasse francese saluta i tifosi viola e si intrattiene a colloquio con Edin Dzeko. L'ex Bayern in questi mesi sta frequentando il corso da allenatore a Coverciano. Franck ha vestito la maglia viola dal 2019 al 2021. Dal labiale, nelle sue parole rivolte alla telecamera, si distingue un inequivocabile "Forza viola".