Entrato in campo nella ripresa, Robin Gosens ha dato il suo contributo alla rimonta viola in Polonia contro il Rakow. Dopo la partita, sui propri canali social il tedesco si è complimentato con Marin Pongracic, autore da centrocampo del gol del definitivo 1-2. L'ex Atalanta pensava di averle viste tutte in tanti anni di carriera, e invece...
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VIOLA NEWS social FOTO – Gosens stenta a crederci: “Un gol così di Pongracic mi mancava”
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FOTO – Gosens stenta a crederci: “Un gol così di Pongracic mi mancava”
Gosens incredulo, un gol di Pongracic da centrocampo mancava al repertorio delle cose viste dal tedesco
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