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FOTO – Gosens stenta a crederci: “Un gol così di Pongracic mi mancava”

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Gosens incredulo, un gol di Pongracic da centrocampo mancava al repertorio delle cose viste dal tedesco
Redazione VN

Entrato in campo nella ripresa, Robin Gosens ha dato il suo contributo alla rimonta viola in Polonia contro il Rakow. Dopo la partita, sui propri canali social il tedesco si è complimentato con Marin Pongracic, autore da centrocampo del gol del definitivo 1-2. L'ex Atalanta pensava di averle viste tutte in tanti anni di carriera, e invece...

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