La Fiorentina ricorda Joe Barone, scomparso in seguito ad un malore il 19 marzo 2024, dopo due giorni in ospedale. Il dirigente si era sentito male nell'hotel dell'hinterland bergamasco nel quale il gruppo squadra alloggiava in vista della gara contro l'Atalanta, poi recuperata a giugno, a stagione finita. Un motivo in più per dedicare a Joe i quarti quarti di finale di Conference League consecutivi superando il Rakow nel ritorno degli ottavi stasera.
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VIOLA NEWS social Due anni senza Joe Barone: il ricordo della Fiorentina per l’indimenticato dg
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Due anni senza Joe Barone: il ricordo della Fiorentina per l’indimenticato dg
Sono passati 2 anni da quel maledetto 19 marzo 2024
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