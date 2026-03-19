Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Due anni senza Joe Barone: il ricordo della Fiorentina per l’indimenticato dg

social

Due anni senza Joe Barone: il ricordo della Fiorentina per l’indimenticato dg

Due anni senza Joe Barone: il ricordo della Fiorentina per l’indimenticato dg - immagine 1
Sono passati 2 anni da quel maledetto 19 marzo 2024
Redazione VN

La Fiorentina ricorda Joe Barone, scomparso in seguito ad un malore il 19 marzo 2024, dopo due giorni in ospedale. Il dirigente si era sentito male nell'hotel dell'hinterland bergamasco nel quale il gruppo squadra alloggiava in vista della gara contro l'Atalanta, poi recuperata a giugno, a stagione finita. Un motivo in più per dedicare a Joe i quarti quarti di finale di Conference League consecutivi superando il Rakow nel ritorno degli ottavi stasera.

Leggi anche
Fazzini, ringraziamenti e citazione con One Piece: “Un obiettivo in testa”
VIDEO – Parisi festeggia 100 presenze in viola: il messaggio a tutti i tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA