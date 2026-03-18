Fazzini, ringraziamenti e citazione con One Piece: “Un obiettivo in testa”

Il centrocampista della Fiorentina, Jacopo Fazzini, ha ringraziato tutti gli per gli auguri, facendo poi una citazione a One Piece

Alla vigilia della gara di ritorno di Conference League contro il Rakow, Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, ha ringraziato tutti per gli auguri per il suo compleanno (16 marzo, ndr) tramite un post sul proprio profilo Instagram, citando anche l'anime One Piece. Nei commenti, altri due giocatori viola hanno fatto lo stesso, Niccolò Fortini e David De Gea, che già in passato ha dimostrato il suo grande legame con questo mondo. Queste le sue parole: