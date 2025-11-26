VIOLA NEWS social FOTO – Gosens in campo per recuperare: “Il profumo più buono”

FOTO – Gosens in campo per recuperare: “Il profumo più buono”

La soddisfazione del tedesco per esser tornato ad allenarsi in campo a seguito dell'infortunio.
Robin Gosens, come riportato anche dal Responsabile Sanitario della Fiorentina Luca PengueLEGGI QUI, sta recuperando dall'infortunio occorso e sta testando la tenuta sul campo. Ecco di seguito la foto che il tedesco ha pubblicato sui propri social, mentre qui la descrizione del post Instagram nella quale esprime la sua soddisfazione: "Il profumo più buono".

 

