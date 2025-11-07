Viola News
FOTO – Giani anticipa la Fiorentina: “Buon lavoro a Paolo Vanoli”

Gioca d'anticipo il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, nel fare gli auguri di buon lavoro a Paolo Vanoli
Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, con un post su Instagram, ha anticipato la Fiorentina nell'augurare a Paolo Vanoli un buon lavoro per l'inizio della sua esperienza sulla panchina viola, anche se ancora non è arrivata l'ufficialità. Le parole:

Buon lavoro a Paolo Vanoli, nuovo allenatore della Fiorentina!

