Dodò carica tutti: “Facciamo vedere chi è la Fiorentina”

Uno dei leader tecnici di questa Fiorentina è Dodò. Il brasiliano, come molti suoi compagni del resto, ha avuto un inizio di stagione sottotono, ed è chiamato a dare una risposta con la nuova guida tecnica. Oggi Dodò parte dal primo minuto, ed il brasiliano ha voluto caricare i suoi compagni sui social. Queste le sue parole: "Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è la Fiorentina"