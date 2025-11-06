Il fallimento di Stefano Pioli a Firenze ha stupito quasi tutti. Gigi Buffon è intervenuto a Viva El Futbol, commentando il caos che regna in casa viola:
Buffon: “Pioli come Koopmeiners. Pensavo che fosse la scelta giusta a Firenze”
Il ritorno di Stano Pioli è stato un flop. Gigi Buffon non si capacita del rendimento della Fiorentina
"Tra Pioli e Koopmeiners vedo molte similitudini, entrambi non hanno reso secondo le aspettative. Quella di Pioli per me era la scelta più giusta che potessero fare a suo tempo. Nel percorso di Pioli c'è stata una crescita esponenziale tra il primo Pioli arrivato alla Fiorentina e questo. Doveva essere il valore aggiunto, mi dispiace non abbia trovato gli strumenti giusti per riuscirci. Sono lì che mi sto scervellando per capire cosa non sia andato"
