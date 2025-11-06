Buffon: “Pioli come Koopmeiners. Pensavo che fosse la scelta giusta a Firenze”

"Tra Pioli e Koopmeiners vedo molte similitudini, entrambi non hanno reso secondo le aspettative. Quella di Pioli per me era la scelta più giusta che potessero fare a suo tempo. Nel percorso di Pioli c'è stata una crescita esponenziale tra il primo Pioli arrivato alla Fiorentina e questo. Doveva essere il valore aggiunto, mi dispiace non abbia trovato gli strumenti giusti per riuscirci. Sono lì che mi sto scervellando per capire cosa non sia andato"