FOTO – Dodò ricorda Commisso: “Ti sarò grato per tutta la vita”

Anche Dodò, forse uno dei giocatori più legati a Rocco Commisso, ha voluto ricordare il presidente viola, scomparso poche ore fa all’età di 76 anni.
Anche Dodò ha voluto ricordare Rocco Commisso, condividendo sui social una foto accompagnata da un messaggio di ringraziamento
Il difensore ha pubblicato sui suoi profili social una foto risalente al 2022 con un messaggio di ringraziamento personale, scegliendo di rendere omaggio a chi lo ha accolto e sostenuto nei suoi primi mesi in maglia viola: "Grazie presidente, per tutto quello che hai fatto per me. Le sarò grato per il resto della mia vita. Riposa in pace"
