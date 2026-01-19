Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Dodò ricorda Commisso: “Ti sarò grato per tutta la vita”

social

FOTO – Dodò ricorda Commisso: “Ti sarò grato per tutta la vita”

FOTO – Dodò ricorda Commisso: “Ti sarò grato per tutta la vita” - immagine 1
Anche Dodò ha voluto ricordare Rocco Commisso, condividendo sui social una foto accompagnata da un messaggio di ringraziamento
Redazione VN

Anche Dodò, forse uno dei giocatori più legati a Rocco Commisso, ha voluto ricordare il presidente viola, scomparso poche ore fa all’età di 76 anni.

Il difensore ha pubblicato sui suoi profili social una foto risalente al 2022 con un messaggio di ringraziamento personale, scegliendo di rendere omaggio a chi lo ha accolto e sostenuto nei suoi primi mesi in maglia viola: "Grazie presidente, per tutto quello che hai fatto per me. Le sarò grato per il resto della mia vita. Riposa in pace"

FOTO – Dodò ricorda Commisso: “Ti sarò grato per tutta la vita” - immagine 1

Dodò Commisso

Leggi anche
FOTO – Chiesa ricorda Commisso: “Un pensiero alla famiglia e a tutta la...
FOTO – Richardson escluso, vola in Marocco per assistere alla finale di Coppa d’Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA