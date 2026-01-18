Viola News
FOTO – Chiesa ricorda Commisso: “Un pensiero alla famiglia e a tutta la Fiorentina”

Chiesa-Commisso
Federico Chiesa lascia un messaggio per Rocco Commisso
Redazione VN

Nella giornata di oggi, Federico Chiesa ha voluto ricordare il suo ultimo Presidente alla Fiorentina, Rocco Commisso, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. "Riposa in pace Presidente, i miei pensieri vanno ai tuoi cari e a tutte le persone nella Fiorentina". Qui di seguito la foto catturata dai social dell'attaccante del Liverpool:

