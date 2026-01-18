Nella giornata di oggi, Federico Chiesa ha voluto ricordare il suo ultimo Presidente alla Fiorentina, Rocco Commisso, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. "Riposa in pace Presidente, i miei pensieri vanno ai tuoi cari e a tutte le persone nella Fiorentina". Qui di seguito la foto catturata dai social dell'attaccante del Liverpool:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Chiesa ricorda Commisso: “Un pensiero alla famiglia e a tutta la Fiorentina”
social
FOTO – Chiesa ricorda Commisso: “Un pensiero alla famiglia e a tutta la Fiorentina”
Federico Chiesa lascia un messaggio per Rocco Commisso
© RIPRODUZIONE RISERVATA