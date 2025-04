Per un Dodò perso per appendicite, un Adli ritrovato titolare con un gol e un assist. Sicuramente uno dei migliori in campo contro l'Empoli (QUI LE PAGELLE), il classe 2000 ha preso il posto di Fagioli ed è tornato titolare in campionato dopo un mese e mezzo (l'ultima il 6 febbraio contro l'Inter). Ad esaltare la prestazione dell'ex Milan è proprio Dodò. Il terzino brasiliano, che ha visto la partita dall'ospedale (ECCO QUANDO SARA' DIMESSO), ha postato un storia Instagram, ritraente il francese esultare dopo il gol, con scritto: "Tu sei un fenomeno". Ecco la foto della storia